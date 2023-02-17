Can Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Keles 2 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Keles Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Can Keles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Can Keles'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Can Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Can Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2018 yılında Young Violets

15 Ocak 2021 yılında Austria Wien

Can Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Keles şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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