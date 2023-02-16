Can Mizrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Mizrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Mizrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Mizrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Mizrak 7 Şubat 2001 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Can Mızrak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Mizrak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Can Mizrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Can Mizrak'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Can Mizrak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ccanmzrk/

Can Mizrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Mizrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Can Mizrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Mizrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında Tuncaspor

1 Eylül 2022 yılında Edirnespor

Can Mizrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Mizrak şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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