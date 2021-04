Can Nergis kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Yasak Elma ve Arka Sokaklar gibi iddialı yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Can Nergis'in hayatı sık sık aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki Can Nergis kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

A+ A-

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kağıt Ev dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Can Nergis kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar... CAN NERGİS KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nın da yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş, Çin ve Tayland'da modellik yapmıştır. Nergis, Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapatmıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014 - 2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir. CAN NERGİS'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER 2011 Herşeye Rağmen

2012 Dila Hanım

2014 Paşa Gönlüm

2014 Maral: En Güzel Hikayem

2014 Arka Sokaklar

2016 Tatlı İntikam

2016 Anne

2018 Börü Tolga Erlik

2020 Adanış Kutsal Kavga

2020 Yasak Elma

Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü CAN NERGİSkağıt ev dizisistar tv