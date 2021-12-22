Can Suyu ne demek, TDK'ya göre Can Suyu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Can suyu ne demek? Can suyu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi can suyu kelimesi. Peki can suyu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre can suyu nedir, can suyu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CAN SUYU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Can suyu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre can suyu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su

