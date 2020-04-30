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  3. Can Yaman annesiyle tango yaptı! Paylaşıma beğeni yağmuru geldi

Can Yaman annesiyle tango yaptı! Paylaşıma beğeni yağmuru geldi

Karantina günleri evde geçiren Can Yaman annesi ile tango yaptığı son paylaşımı çok beğenildi. Bu videoyu ‘Dünya Dans Günü’ dolayısıyla Instagram'dan paylaşan Yaman, videonun altına ise “Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” yazdı.

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30 Nisan 2020 Perşembe 13:00

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