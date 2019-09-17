Can Yaman askerlik öncesi stres atmak için dünya turuna çıkıyor

Final yapan ‘Erkenci Kuş’un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir’in, İstanbul Havalimanı otobüsünde bir yolcu tarafından çekilip sosyal medyaya servis edilen fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

FOTOĞRAF GİZLİCE ÇEKİLMİŞ

İki yıldır aşk yaşadıkları tartışılan çiftin gizlice çıktıkları tatilden döndükleri iddia edildi. Ancak ikili, fotoğrafın bir yıl öncesine ait olduğunu, ‘Erken Kuş’un İstanbul dışındaki çekimlerinden dönerken gizlice çekildiğini açıkladı

5 günlük Napoli ve Sicilya turunda teras pozu, kalabalık hayra grubu ve kaçamak iddiasıyla gündem olan Can Yaman şimdi de Avrupa turuna hazırlanıyor. Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan ya da diğer yıldızların aksine tur ve davetlerden para almayacak.

CAN YAMAN TUR TAKVİMİ

22 EYLÜL PAZAR: Yunanistan-Atina’da bir talk şov programına çıkacak. Ardından Hilton Otel’de kendisi için verilen 200 kişilik partiye katılacak. Gecede ‘Dolunay’ dizisinin gösterildiği kanalın yöneticileri, yapımcılar, TV yıldızları, basın ve hayranları olacak.

11 EKİM CUMA: İtalya-Roma’da bir talk şova katılacak. Ardından verilen partide yer alacak. Hello Dergisi için kapak çekimi yapacak.