Can Yaman başarıya doymuyor! Venedik Film Festivali'nde ‘Yılın TV Karakteri’ ödülünü aldı! Uluslararası üne sahip olan Türk oyuncu Can Yaman adeta başarıya doymuyor. İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen film festivalinde ‘Yılın TV Karakteri’ ödülüne sahip olan Can Yaman tüm gözleri üzerine topladı.

1 8 Türkiye’den daha çok Avrupa’da üne sahip olan Can Yaman başrolünü üstlendiği İtalyan dizinin hazırlıklarına devam ederken bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı.