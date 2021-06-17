Can Yaman bu kez yapığı yardımla gündemde! İtalya'daki çocukların yüzünü güldürdü!

31 yaşındaki başarılı oyuncu Can Yaman son dönemde spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündeme sık sık geliyor.

Yakışıklı oyuncu bu kez yaptığı yardımla magazin gündeminde yerini aldı. Hayranlarının büyük takdirini kazanan Can Yaman hasta çocukların yüzünü güldürdü.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dizi çekimleri için İtalya'da olan Can Yaman çocukluk hayalini gerçekleştirerek çocuklar için dernek kurdu. Roma'da bir hastanedeki çocuklara ve gençlere destek olan Can Yaman kuruduğu dernek aracılığıyla yardımlarını sürdürecek.

Kurduğu dernekle Can Yaman'ın yardıma ihtiyacı olan çocuklar için çeşitli projeler geliştireceği ifade ediliyor.