Can Yaman, evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta tarafından aldatıldı Oyuncu Can Yaman'ın bir süredir beraber olduğu ve evlilik teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, ABD'li iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşürken görüntülendi. İkilinin fotoğrafı italyan basınında yayınlanırken Can Yaman'ın olaya nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

1 6 Geçen ocak ayında Can Yaman'ın ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.