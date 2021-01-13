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  3. Can Yaman gönlünü İtalyan spikere kaptırdı! İşte Can Yaman'ın sevgilisi!

Can Yaman gönlünü İtalyan spikere kaptırdı! İşte Can Yaman'ın sevgilisi!

Yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı iddia edildi.

Can Yaman gönlünü İtalyan spikere kaptırdı! İşte Can Yaman'ın sevgilisi!

Geçtiğimiz günlerde Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam ve dizi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın yeni aşkı belgelendi.

İtalyan medyasında yer alan haberde; Diletta Leotta ve Can Yaman'ın yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Diletta, odasına bırakılan çiçekleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" notunu düştü.

Çiçeklerin kimden geldiği belirtilmezken iki isimden de bu konuda bir açıklama henüz gelmedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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