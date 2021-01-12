Can Yaman iş için İtalya'ya gitti. Ünlü oyuncunun ülkenin en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi? | Diletta Leotta kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar....

CAN YAMAN VE DİLETTA LEOTTA SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Can Yaman, Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi çekimi için İtalya'da.

İtalya'daki bir radyo programında ünlü oyuncu ile Diletta Leotta'nın aşk yaşadığı öne sürüldü.

Can Yaman ve İtalyan spikerin aynı otelde kaldığı iddia edildi.

Odasına bir buket çiçek bırakılan Diletta, bunu sosyal medya hesabında "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" ifadesiyle paylaştı.

Bu paylaşımla çiçeklerin Can Yaman'dan mı olduğu akıllara geldi.

Şu an Can Yaman da Diletta Leotta da sessizliğini koruyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

DİLETTA LEOTTA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Giulia Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında Sicilya'da doğdu.

Bir İtalyan televizyon sunucusu olan Leotta spor spikerliği yapmaktadır.

Diletta Leotta, 2019 yılında yaptığı açıklama ile şantaja uğradığını itiraf etmişti.

Leotta yaptığı açıklamada "2016'da cep telefonum hacklendi ve bazı fotoğraflarım İnternet'te kaldı. Temmuz 2019'da gecenin ortasında kısa mesajla şantaja uğradım. Mesaj, '30 bin euroyu vermek için 8 saatiniz var, aksi takdirde sizin müstehcen videolarınızı yayınlayacağız' şeklindeydi. Elbette video yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

Diletta Leotta, o süre zarfında çok korktuğunu belirterek, "Şantaj sırasında tehditlerden korktum, şaşkına döndüm. Ama hemen önceki davada bana yardım eden polis memurunu aradım ve sonunda her şey yoluna girdi" ifadelerini kullanmıştı.

İşte İtalya'nın ünlü spor spikeri Diletta Leotta...