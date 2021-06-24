Can Yaman ve sevgilisi evliliğe bir adım daha yaklaştı! Diletta Leotta aileye girdi!
Magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman ve Diletta Leotta çiftinden sürpriz bir gelişme daha. Diletta Leotta, Yaman ailesiyle tanıştı.
Ünlü spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşmesi haberlerinin çıkmasının ardından sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Can Yaman Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Çiftin kısa bir süre içinde hayatlarını birleştireceği söyleniyor.
MÜSTAKBEL GELİNLERİYLE TANIŞTILAR
Çift ilişkilerinde bir adım daha atarak evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Can Yaman, İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Ailesi ve sevgilisiyle Boğaz turu yaptığı öğrenilen Yaman'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Anne Güldem Yaman'ın müstakbel gelini Diletta Leotta ile samimi pozları da ailenin memnun olduklarını gözler önüne serdi.
Leotta, Ayasofya Camii'ni de gezdi ve İnstagram hesabından bol bol paylaşım yapan Diletta, Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafını takipçileriyle ayrıca paylaştı.
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