Çaydanlıkla polis ekiplerine direndi, mahalleyi birbirine kattı!Can Yaman'a İtalya polisinden 400 Euro'luk sosyal mesafe cezası!Elektrik kesintisi 10 Ocak Pazar 2021 AYEDAŞYaay nedir, Yaay kimin? Açılımı ne? Hesap silme nasıl yapılır?Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?Elektrik kesintisi 10 Ocak Pazar 2021 BEDAŞTV8 Yayın Akışı | Survivor​​​​​​​ yeni bölümde neler olacak?TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?11 Ocak Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiGalatasaray, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Can Yaman'a İtalya polisinden 400 Euro'luk sosyal mesafe cezası!

Can Yaman'a İtalya polisinden 400 Euro'luk sosyal mesafe cezası!

İtalya'da çekim sonrası bir otelden çıkan oyuncu Can Yaman yoğun ilgiye maruz kaldı. Yaman, İtalyan hayranlarının ısrarına dayanamayınca sosyal mesafeyi ihlalde bulundu ve 400 Euro'luk ceza kesildi.

Can Yaman'a İtalya polisinden 400 Euro'luk sosyal mesafe cezası!

İtalya'da da belli bir hayran kitlesine sahip olması ile gündem olan oyuncu Can Yaman, makarna reklamı çekimi için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Can Yaman hayranları, oyuncuyla fotoğraf çekinebilmek için birbirlerini ezdiler.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimlerin ardından otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki oyuncuya Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 Euro ceza kesti.

yg.jpg

YAMAN HAYRANLARINI GÖRÜNCE DAYANAMADI

İtalyan basınına yer alan bilgilere doğrultusunda, güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otelle anlaşıldığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği şekilde aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini öne sürüldü.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT