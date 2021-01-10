Can Yaman'a İtalya polisinden 400 Euro'luk sosyal mesafe cezası!

İtalya'da da belli bir hayran kitlesine sahip olması ile gündem olan oyuncu Can Yaman, makarna reklamı çekimi için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Can Yaman hayranları, oyuncuyla fotoğraf çekinebilmek için birbirlerini ezdiler.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimlerin ardından otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki oyuncuya Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 Euro ceza kesti.

YAMAN HAYRANLARINI GÖRÜNCE DAYANAMADI

İtalyan basınına yer alan bilgilere doğrultusunda, güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otelle anlaşıldığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği şekilde aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini öne sürüldü.