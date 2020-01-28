Can Yaman'ın askerliği bitti

Yaptığı açıklamalarla herkesin tepkisini çeken ve yeni başlayacak olan dizisinin ertelenmesine sebep olan can Yaman askerden döndü.

"CANIM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ocak ayının ilk haftasında bedelli askerlik görevini yerine getirmek için İzmir'in Bornova ilçesindeki birliğine teslim olan Can Yaman, iki ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terhis olan Can Yaman, annesi Güldem Yaman ile çekilmiş bu karesini "Canım annem" notuyla takipçileriyle paylaştı.

KISA SAÇLI VE SİNEK KAYDI TIRAŞLI HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülenen Yaman'ın, kısa saçlı ve sinek kaydı tıraşlı hali dikkat çekmişti.

Askerlik görevini tamamlayan oyuncu, İtalya'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak.

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirten Yaman'ın, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi alacağı iddia edilmişti.