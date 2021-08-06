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Can Yaman'ın babasından olay paylaşım! Adeta ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından "help Turkey" çağrısı yapanlara tepki gösterdi. Bu başlıkta yapılan tüm paylaşımlara karşı olduğunu söyleyen Yaman İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İşte o paylaşım

Can Yaman'ın babasından olay paylaşım! Adeta ateş püskürdü

Türkiye, var gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini devam ederken, "Global Call Help Turkey" yani "Küresel Çağrı, Türkiye'ye Yardım Edin" etiketi tartışması sosyal medya gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel çağrıya destek veren ve vermeyenler ikiye ayrıldı. Çağrıya tepki gösteren isimlerden biri de ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman oldu.

Can Yaman'ın babasından olay paylaşım! Adeta ateş püskürdü

KÜRESEL ÇAĞRI PAYLAŞIMLARINA İSYAN ETTİ!

Güven Yaman vatandaşların Türkiye'ye yardım istemesini "acizlik" olarak adlandırarak paylaşımında, "Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık" ifadelerini kullanarak adeta ateş püskürdü.

Can Yaman'ın babasından olay paylaşım! Adeta ateş püskürdü

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