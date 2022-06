Can Yaman'ın egosu çok yaman çıktı! "Ego Yaman" Türk vatandaşlarını çileden çıkardı! "Bir hi bile demedi!" İtalya'da oyunculuk yapan Can Yaman, Disney Plus Türkiye galasında basın mensuplarını görmezden gelmesiyle tepkileri üzerine çekti.

Türkiye'de magazin gündemini sık sık meşgul eden, yaptığı açıklamalarla olay yaratan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.