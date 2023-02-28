Canada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Canada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Canada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Canada 17 Ocak 2004 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago de Freitas Guimarães Coimbra şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Canada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Canada, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Canada'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Canada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Canada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Mayıs 2021 yılında Palmeiras U17
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
31 Ocak 2023 yılında HFX Wanderers
Canada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Canada şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Juazeiro Empreendimentos Esportivos (CE) (2020), Sociedade Esportiva Palmeiras (2021-2022)
Canada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kanada U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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