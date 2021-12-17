Çanak Üzengi ne demek, TDK'ya göre Çanak Üzengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çanak üzengi ne demek? Çanak üzengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çanak üzengi kelimesi. Peki çanak üzengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çanak üzengi nedir, çanak üzengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇANAK ÜZENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çanak üzengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çanak üzengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basılan yeri, tabanın büyük bir bölümünü kaplayacak kadar geniş olan üzengi

