Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yozgat’ta

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yozgat'a geldi.

Cumhuriyet meydanında ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacağı bildirildi.

Çanakkale'yi göremeyen vatandaşları gezici müzeye davet eden müze yetkilisi Ömer Örnek, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak. Yozgatlıların, ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmeli." dedi.

Örnek, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlara bu ortamı yaşatma adına tüm Türkiye'yi dolaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA