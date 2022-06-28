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Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanaistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan yurt dışına geçemeye çalışan göçmenleri geri itmee devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunaistan unsurlarınca geri itilmeye çalışılan göçmenlerin haberi gelmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Ekipleri bölgeye intikal etti. Yunan ekiplerce geri itilmeye çalışılan 44 düzensiz göçmen Türk ekipler sayesinde kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

44 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

 Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

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