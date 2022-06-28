Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanaistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan yurt dışına geçemeye çalışan göçmenleri geri itmee devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunaistan unsurlarınca geri itilmeye çalışılan göçmenlerin haberi gelmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Ekipleri bölgeye intikal etti. Yunan ekiplerce geri itilmeye çalışılan 44 düzensiz göçmen Türk ekipler sayesinde kurtarıldı.
44 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.