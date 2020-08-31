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  3. Çanakkale akıl almaz olay! Baba ve oğlu 15 dakika arayla canına kıydı

Çanakkale akıl almaz olay! Baba ve oğlu 15 dakika arayla canına kıydı

Çanakkale'de baba ile oğlu arasında çıkan bir tartışmada av tüfeğini alan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

 Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleşen olayda aralarında tartışma çıkan tartışma neticesinde 60 yaşındaki baba Naim Çetinkaya ile 25 yaşındaki oğlu Faruk Çetinkaya av tüfeği ile 15'er dakika arayla canlarına kıydılar. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri intiharlarla soruşturma başlatırken baba ve oğlunun enazeleri Ezine Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Çanakkale akıl almaz olay! Baba ve oğlu 15 dakika arayla canına kıydıÇanakkale akıl almaz olay! Baba ve oğlu 15 dakika arayla canına kıydı

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:22
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