Çanakkale akıl almaz olay! Baba ve oğlu 15 dakika arayla canına kıydı

Çanakkale'de baba ile oğlu arasında çıkan bir tartışmada av tüfeğini alan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.