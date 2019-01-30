Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer,...
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz,
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ergül Eroğlu, Kelly Hunter, Andrea Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Buse Melis Kara, Melis Melis, Simay Kurt
SETLER: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25
SÜRE: 120 dakika (28, 23, 43, 26)
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 23-25, 13-25, 31-29, 15-25 setlerle 3-1 kazandı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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