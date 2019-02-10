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  3. Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra...

Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Yılmaz Duman, Ebru Ayata

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir,

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Stephania Enright, İpek Ercan, Özger Kırdar, Hristiana Ruseva, Polina Rahimova, Berin Yıldırım, Funda Bilgin,

Setler: 21-25, 22-25, 17-25

Süre: 84 dakika (32-29-23)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 18'inci haftasında Çanakkale Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI

DHA

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