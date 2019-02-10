Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra...
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yılmaz Duman, Ebru Ayata
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir,
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Stephania Enright, İpek Ercan, Özger Kırdar, Hristiana Ruseva, Polina Rahimova, Berin Yıldırım, Funda Bilgin,
Setler: 21-25, 22-25, 17-25
Süre: 84 dakika (32-29-23)
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 18'inci haftasında Çanakkale Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.
FOTOĞRAFLI
DHA
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