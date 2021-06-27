Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Biga ilçesi Karabiga yolu Akköprü üzerinde gerçekleşti. Karabiga beldesinden Biga ilçesine seyir halindeki Eray Zorlu (20) idaresindeki 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu'nun (23) kullandığı 17 ACG 941 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık ekipleri, Jandarma ve itfaiye sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İki aracın savrulduğu kazada 16 JN 799 plakalı aracın sürücüsü Eray Zorlu ağır şekilde yaralandı, annesi Hatice Zorlu (42) ve babası Arif Zorlu (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Zorlu çiftinin 13 yaşındaki kızları A.Z. ile birlikte Alper Kaya (32) de yaralandı.

Kazada 17 ACG 941 plakalı diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Aydoğdu'nun da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) ise kazadan yaralı şekilde kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.