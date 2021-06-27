Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Haziran 2021 Pazar| Aşk hayatındaki sarsıntılara dikkat! Sorunlara hazırlıklı olun!DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Futbol şöleni yaşanacak! Belçika-Portekiz maçı TRT 1'de27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'deSarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü! Belediye başkanı ile vatandaşlar birbirine girdiÇanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıEuro 2020 son 16 Turu: İtalya 2- 1 Avusturya |Maç sonucu, özeti27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Barış Dicle'nin kalbini paramparça ediyor! Menajerimi Ara Star'da78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan sapığın eşi dahil 2 kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı!27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Biga ilçesi Karabiga yolu Akköprü üzerinde gerçekleşti. Karabiga beldesinden Biga ilçesine seyir halindeki Eray Zorlu (20) idaresindeki 16 JN 799 plakalı otomobil,  karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu'nun (23) kullandığı 17 ACG 941 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık ekipleri, Jandarma ve  itfaiye sevk edildi.

Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ 

İki aracın savrulduğu kazada 16 JN 799 plakalı aracın sürücüsü Eray Zorlu ağır şekilde yaralandı, annesi Hatice Zorlu (42) ve babası Arif Zorlu (44) olay yerinde hayatını kaybetti.  Aynı araçtaki Zorlu çiftinin 13 yaşındaki kızları A.Z. ile  birlikte Alper Kaya (32) de yaralandı.

Kazada 17 ACG 941 plakalı diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Aydoğdu'nun da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) ise kazadan yaralı şekilde kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan  yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Çanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT