Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinden itibaren görülen yoğun sis sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazda görüş mesafenin düşmesi sebebiyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Saat 08:25'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazındaki son durum ile ilgili olarak telsiz kanalından gemi kaptanları da bilgilendirildi.

Öte yandan boğazdaki feribot seferleri ise aralıksız olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA