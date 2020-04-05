Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgedeki fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Buna göre, Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 03.00 ve 05.00 ile Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 02.00, 04.00 ve 06.00'daki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler de 23.30 itibarıyla aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.

Planlı diğer seferlerde aksama bulunmazken yarın yapılacak Gökçeada ve Bozcaada seferleri de fırtına nedeniyle iptal edilmişti.





Kaynak: AA