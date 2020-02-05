Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

ÇANAKKALE (AA) - Kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.



Bölgedeki fırtına ve aralıklı sağanağın azalmasının ardından boğazda gemi trafiği normale döndü.

Kentte öğlen etkisini artıran fırtına ve yağışın denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olması üzerine boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Kaynak: AA