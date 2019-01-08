Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisinde yangın

Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı kargo gemisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda römorkör sevk edildi. 290 groston 193 metre boyundaki Türk bayraklı kargo gemisinin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi. Gemide yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Kıyı Emniyetinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA