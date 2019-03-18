Çanakkale Gazeteciler Cemiyetinden "18 Mart" sergisi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında "Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi" konulu sergi açıldı.

ÇGC Başkanı Hafize Akıncı, bir alışveriş merkezindeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sergide 81 eserin yer aldığını söyledi.

Gazete manşetlerinin tümünün 18 Mart tarihli manşetlerden oluştuğunu anlatan Akıncı, şöyle konuştu:

"Gazeteleri araştırırken çok duygulandım. Sergi çok güzel geçti. Hep beraber eskiye gittik. O yıllarda kendimize ait bir şeyler aradık, bulduk. Ben bu sergiyi açmaya karar verdiğimde, araştırırken çok duygulandım. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istedim. Sergiyi gezen herkes bu duyguyu yaşayacağını eminim. Sergi 10 gün açık kalacak. 1921’den başlayıp günümüze kadar devam ediyor." dedi.

Akıncı, Çanakkale tarihinde bir ilk olan sergide, Cumhuriyet tarihi boyunca şehitler coğrafyasında yayımlanan gazetelerin 18 Mart tarihli manşetlerinin dünya savaş tarihine altın harflerle "Çanakkale Geçilmez" yazdırtan destanın 104. yılına ayrı bir anlam kattığını sözlerine ekledi.

Açılışa Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, BİK Müdürü Hasan Hüseyin Kemal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Osman Zeki Coşar katıldı.

Kaynak: AA