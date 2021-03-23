Çanakkale Gökçeada Nüfusu 2020 - 2021 |  Gökçeada İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Gökçeada Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Gökçeada nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Gökçeada Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gökçeada ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9,817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 283 (km²) si Gökçeada ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Gökçeada nüfusu 10 bin 106 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541 bin 548 kişidir.

Gökçeada İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,106 kişidir.

Gökçeada Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,677 kişidir.

Çanakkale Gökçeada Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 68,2 olarak gerçekleşmiştir.

Gökçeada İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 25,895184 Enlem : 25,895184

Gökçeada İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Gökçeada ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Gökçeada ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gökçeada ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020