Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı anıldı

1. Dünya Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı, vefatının 80. yılında Çanakkale'de düzenlenen törenle anıldı.

1. Dünya Savaşı'nda mekanizması bozulan topun 215 kiloluk mermisini sırtına alarak namluya taşıyan ve ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinde doğdu. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katılan ve Balkan Savaşları'nda da çarpışan Seyit Onbaşı, I. Dünya Savaşı'nın başlaması sonrası Çanakkale cephesinde topçu eri olarak görev yaptı. 18 Mart 1915'te müttefik kuvvetler boğazı geçmek için hücuma geçtiğinde Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevli olan Seyit Onbaşı, atışlar sebebiyle topun mermi kaldıran vinci parçalanınca yaklaşık 215 kilogramlık mermiyi sırtlayarak kundağa yerleştirip, ilk iki atışta Ocean gemisine hasarlar verdi. 3. atışında vurulan ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine de çarpan İngiliz savaş gemisi alabora olarak battı. Bu başarısı ile onbaşı rütbesine yükselen ve 1934'te çıkan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını alan Seyit Ali Onbaşı için vefatının 80. yıl dönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de katıldığı program, saat 12.30'da Kilitbahir Fatih Camii'nde "Koca Seyit" için Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başladı. Kılınan öğle namazı sonrasında ise vatandaşlara pilav ve tatlı ikramı yapıldı. Protokol heyeti, saat 13.30'da minik öğrencilerin marşları eşliğinde yürüyerek Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'na geçti.

"Çanakkale ruhu, vatan söz konusu olduğunda kara toprağın bağrına koşa koşa gidebilmektir"

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda bir konuşma yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seyit Onbaşı'nın Türk tarihinin unutulmaz kahramanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Seyit Onbaşı, Türk tarihinde görevini layıkıyla yapmış ve bu sebeple abideleşmiş bir şahsiyet olarak sonsuza kadar kalbimizde olacaktır. Çanakkale Savaşları'nda Seyit Onbaşı gibi nice kahraman vatan evlatları görevlerini hakkıyla yerine getirerek bu vatanı, bu bayrağı bize emanet etmişlerdir. Seyit Onbaşı gibi vatanını ve milletini korumak uğruna Çanakkale'de bir insanın kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yükü omuzlarına alanlar Çanakkale ruhunun temsilcileridir. Çanakkale ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çanakkale ruhu Seyit Onbaşı'dır. Çanakkale ruhu, vatan söz konusu olduğunda kara toprağın bağrına koşa koşa gidebilmektir" ifadelerini kullandı.

İsmail Kaşdemir'in konuşması sonrası başta Seyit Onbaşı olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dualar okundu. Anma programı, Seyit Onbaşı'nın anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA