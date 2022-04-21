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Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Çanakkale feribot seferlerine yüzde kırk zam geldi. Zam sonrasında, Çanakkale’den Kilitbahir’e gitmek isteyen vatandaşlar yeni tarifeleri merak etti. Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022, Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından feribot seferlerine zam yapıldı. Feribot kullanacak vatandaşlar, zam sonrasında yapılan tarife fiyatlarını merak etti. Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022, Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

ÇANAKKALE - KİLİTBAHİR FERİBOT ÜCRETLERİ 2022

Çanakkale’de feribot ile yolculuk yapacak kişiler, yapılan zam sonrasında yeni fiyatları merak ediyor. 20 Nisan 2022 tarihinde feribot ücretlerinin tamamına zam yapıldı. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira oldu. Çanakkale feribot ücretlerine gelen zam yüzde 42 ile yüzde 117 arasında gerçekleşti. Çanakkale Boğaz hattı- Kilitbahir bazı ücret tarifeleri şöyle: Tam yolcu 8 lira, GestCard Öğrenci 1.50 lira, otomobil ise 125 lira.

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022?

Çanakkale’de feribot fiyatları seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.  20 Nisan Çarşamba günü yapılan zamlardan sonra ise fiyatlar şöyle: 95 lira olan araç geçişi 135 liraya, 6,50 olan yaya geçişi ise 10 liraya çıktı. Firmanın sitesinde yer alan fiyat listesinde 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, tır geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ 2022 FİYAT TARİFELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-ECEABAT
Yolcu10.00 TLGestCard Yolcu8.00 TLGestCard 65 Yaş Üstü Yolcu5.00 TL
GestCard Öğrenci1.50 TLElektrikli Bisiklet (iki tekerlekli)29.00 TLElektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli)45.00 TL
Küçük Motor(250 cc altı)29.00 TLMotor(250 cc üstü)45.00 TLATV Motor45.00 TL
Otomobil(1+7 Kişi)135.00 TLOtobüs310.00 TLGestcard Otobüs263.50 TL
Kamyon295.00 TLGestcard Kamyon250.75 TLLow-Bed****
Traktör75.00 TLRömork75.00 TL1/2m3 Yük10.00 TL
1 m3 Yük20.00 TLPalamar (1-5 saat)150.00 TLPalamar (6-24 saat)300.00 TL
Manevra600.00 TLOrta Sınıf Araç160.00 TLOrta Sınıf Araç Gestcard136.00 TL
Low-Bed (BOŞ)750.00 TLTır400.00 TLTır Gestcard340.00 TL

 

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

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