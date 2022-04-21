1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından feribot seferlerine zam yapıldı. Feribot kullanacak vatandaşlar, zam sonrasında yapılan tarife fiyatlarını merak etti. Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022, Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ÇANAKKALE - KİLİTBAHİR FERİBOT ÜCRETLERİ 2022

Çanakkale’de feribot ile yolculuk yapacak kişiler, yapılan zam sonrasında yeni fiyatları merak ediyor. 20 Nisan 2022 tarihinde feribot ücretlerinin tamamına zam yapıldı. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira oldu. Çanakkale feribot ücretlerine gelen zam yüzde 42 ile yüzde 117 arasında gerçekleşti. Çanakkale Boğaz hattı- Kilitbahir bazı ücret tarifeleri şöyle: Tam yolcu 8 lira, GestCard Öğrenci 1.50 lira, otomobil ise 125 lira.

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022?

Çanakkale’de feribot fiyatları seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 Nisan Çarşamba günü yapılan zamlardan sonra ise fiyatlar şöyle: 95 lira olan araç geçişi 135 liraya, 6,50 olan yaya geçişi ise 10 liraya çıktı. Firmanın sitesinde yer alan fiyat listesinde 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, tır geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ 2022 FİYAT TARİFELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-ECEABAT Yolcu 10.00 TL GestCard Yolcu 8.00 TL GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu 5.00 TL GestCard Öğrenci 1.50 TL Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) 29.00 TL Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) 45.00 TL Küçük Motor(250 cc altı) 29.00 TL Motor(250 cc üstü) 45.00 TL ATV Motor 45.00 TL Otomobil(1+7 Kişi) 135.00 TL Otobüs 310.00 TL Gestcard Otobüs 263.50 TL Kamyon 295.00 TL Gestcard Kamyon 250.75 TL Low-Bed** ** Traktör 75.00 TL Römork 75.00 TL 1/2m3 Yük 10.00 TL 1 m3 Yük 20.00 TL Palamar (1-5 saat) 150.00 TL Palamar (6-24 saat) 300.00 TL Manevra 600.00 TL Orta Sınıf Araç 160.00 TL Orta Sınıf Araç Gestcard 136.00 TL Low-Bed (BOŞ) 750.00 TL Tır 400.00 TL Tır Gestcard 340.00 TL

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