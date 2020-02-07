Çanakkale merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonunda 23 kişi yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, tehdit ve zorbalıkla vatandaşın parasını gasbeden suç örgütünün sözde lideri ve örgüt üyeleri, Biga ilçesinde takibe alındı.



Teknik ve fiziki takip devam ederken Balıkesir'in Gönen ilçesinin eski belediye başkanına yönelik silahla yaralama olayını sözde örgüt liderinin azmettirdiği şüphesi üzerine operasyonun erken başlatılması kararı alındı.

Kendilerini "Gönen mafyası" olarak tanıttıkları iddia edilen grubun elebaşının eski eşinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin yakalanması için Çanakkale'nin Çan ve Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma, Manisa'nın Turgutlu, Bursa'nın Yıldırım, İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Körfez ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Polisi ve Çevik Kuvvetin desteğinin yanı sıra drone ve bir narkotik köpeğinin katıldığı operasyonlarda, sözde örgüt elebaşı S.K, eski eşi B.Ö. ile organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopaları, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve çok sayıda telefon ele geçirildi.





Kaynak: AA