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  3. ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti.

ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA




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