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Çanakkale şehitleri anısına künye nasıl yazılır? Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma linki

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan internet sitesinde vatandaşlar Çanakkale şehitlerinin anısına künye oluşturuyor. Bu kapsamda künye oluşturmak isteyenler de Çanakkale şehitleri anısına künye nasıl yazılır? İşte Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma linki

Çanakkale şehitleri anısına künye nasıl yazılır? Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma linki

Türk tarihinin önemli savaş zaferleri arasında yer alan ve 1.Dünya Savaşının kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı, şehitlerin anısına künye oluşturulması için bir internet sitesi açtı. Vatandaşlar künye oluşturmak için siteye akın ederken künye oluşturmak isteyenler de Çanakkale şehitleri anısına künye nasıl yazılır? sorusunun yanı sıra  Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma linki başlığıyla aramalarda bulunuyor.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA KÜNYE NASIL YAZILIR?

Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturmak için https://www.18martetkinlikleri.com/hatira-kunyesi sitesine gidin. Burada karşınıza çıkacak olan formdaki adınız - soyadınız, kan grubu, doğum yeriniz ve e-postanız kısımlarını eksiksiz olarak doldurduktan sonra "Künyemi Oluştur" seçeneğine tıklayınız. Daha sonra künyeniz oluşturulacak, telefon veya bilgisayarınıza inecektir.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA KÜNYE OLUŞTURMA LİNKİ

Çanakkale Şehitleri anısına künye oluşturmak için linke tıklayınız.

Çanakkale şehitleri anısına künye nasıl yazılır? Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma linki

Tayfun Altuntaş
Editör
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