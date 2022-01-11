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Çanakkale yarın okullar tatil mi? | Çanakkale kar tatili açıklaması 12 Ocak 2022 Çarşamba

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bu kapsamda Çanakkale yarın okullar tatil mi? | Çanakkale kar tatili açıklaması 12 Ocak 2022 Çarşamba soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

Çanakkale yarın okullar tatil mi? | Çanakkale kar tatili açıklaması 12 Ocak 2022 Çarşamba

Çanakkale’de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Veli ve öğrenciler  Çanakkale yarın okullar tatil mi? | Çanakkale kar tatili açıklaması 12 Ocak 2022 Çarşamba  İşte ayrıntılar...

ÇANAKKALE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği ifade edildi.

ÇANAKKALE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Çanakkale Valiliği il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İşte Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklama:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

11 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 11 Ocak 2022 Salı

YURT GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sonunda geldi! Meteorolojiden karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar iyice düşecek! Hava bugün nasıl olacak 11 Ocak 2022 Salı?

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Sonunda geldi! Meteorolojiden karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar iyice düşecek! Hava bugün nasıl olacak 11 Ocak 2022 Salı?

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

Sonunda geldi! Meteorolojiden karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar iyice düşecek! Hava bugün nasıl olacak 11 Ocak 2022 Salı?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Parçalı çok bulutlu ve sisli

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sonunda geldi! Meteorolojiden karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar iyice düşecek! Hava bugün nasıl olacak 11 Ocak 2022 Salı?

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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