Çanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz 2021? |Çanakkale Zaferi Türk Milleti için neden önemlidir?

1. Dünya Savaşı sırasında en zor şartlarda Osmanlı Devleti, bütün Dünya'ya karşı yenilmez gücünü göstermiş, itilaf devletlerine karşı olan mücadelesinde Kurtuluş Savaşı için Çanakkale cephesinde aldığı zaferle itilaf devletlerine karşı mücadelesinde önemli bir zafer kazanmıştır. Bu şanlı zaferin yıldönümü için geri sayım başladı. Peki Çanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz? Çanakkale Zaferi Türk Milleti için neden önemlidir?

ÇANAKKALE ZAFERİ’NDE VERDİĞİMİZ ŞEHİTLERİ HANGİ GÜN ANIYORUZ?

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Türk milleti savaş sırasında mücadele içinde oluğu itilaf devletleri güçlerine insancıl oluşu ve merhamet duygusunu tarihe kayıt etmiştir. Dünya savaşlar tarihinde önemi oldukça büyük olan Çanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri 18 Mart tarihinde anıyoruz. Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiği büyük zafer Çanakkale Zaferi'nin bu sene 18 Mart perşembe günü 106. yılını kutlayacağız.

ÇANAKKALE ZAFERİ TÜRK MİLLETİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleri! İşte 2 kıtalık, 4 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri...

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir.