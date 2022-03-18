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Çanakkale Zaferi'ne görkemli tören! Büyük zaferin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şehitler Abidesi'ndeki törenin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirilecek.

Çanakkale Zaferi'ne görkemli tören! Büyük zaferin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün törenlerle kutlanacak.

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.

Çanakkale Zaferi'ne görkemli tören! Büyük zaferin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak!

BÜYÜK ÇANAKKALE ZAFERİNE GÖRKEMLİ TÖREN

TBMM tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen ve Çanakkale Valiliği'nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekilecek. Çanakkale önlerinde bulunan "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek.

Çanakkale Zaferi'ne görkemli tören! Büyük zaferin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak!

Bu tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve saygı atışını müteakip İstiklal Marşı okunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilip sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasından sonra ise Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri boğaz geçişi yapacağı törenin sonunda Türk Yıldızları Akrobasi Timi de gösteri uçuşu yapıp katılımcıları selamlayacak.

Çanakkale Zaferi'ne görkemli tören! Büyük zaferin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak! ​​​​​​​

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TÖRENLE AÇILACAK

Buradaki törenin ardından Gelibolu gişelerinde "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışı gerçekleştirilecek. Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda bakanın yanı sıra yabancı konukların da katılması bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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