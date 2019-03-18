Çanakkale Zaferi'nin 104.yılnda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SENİ GÖNÜLDEN SELAMLIYORUM ÇANAKKALE"

Yer üstün yiğit otağı, yer altın şehit yatağı. Yere düşürmez bayrağın, geçilmezsin Çanakkale, sefer senin, zafer senin, bu gök bu denizler senin. Kaleden sağlam bedenin. Geçilmezsin Çanakkale. Çanakkale, istiklalimizin kalesi Çanakkale. Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yari Çanakkale. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı vesilesiyle sizlerle olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle, toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

"HAVASI DA SUYU DA HELAL OLMAZ"

Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyen, mücadeleyi almayan kimseye bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan kimsenin bu ülke ile ilgili tek cümle kurmaya hakkı yoktur.

"BU BİREYSEL DEĞİL ÖRGÜTLÜDÜR"

Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; Mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçemeyeceksiniz tehdidini ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel değil örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz.