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Çanakkale’de 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çanakkale’de 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çan'a bağlı Küçükpaşa köyünde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesi ile binaların çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen İbrahim Çubuk, "3 gün önce hava güneşliydi. Şimdi buz kesiyor. Kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Binaların çatılarında 1 metre buz sarkıtları oluştu" dedi.

Çanakkale’de 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu

Çanakkale’de 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu

Kaynak: İHA

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