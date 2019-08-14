Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 118 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 operasyonda toplam 118 kaçak göçmeni yakaladı. İlk operasyonda, "TCSG 28" Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 65 Afgan kaçak göçmeni yakaladı.

'TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı ekiplerince Ahmetçe Altımevkii açıklarından düzenlenen ikinci operasyonda ise lastik botla Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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DHA