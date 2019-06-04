Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Behramkale köyünde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, Afganistan uyruklu bir grubun bulunduğu belirlendi.

Kadın ve çocukların da aralarında olduğu 22 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsü Y.K. ile bu araca eşlik eden ve söz konusu yabancı uyrukluları beklediği öne sürülen iki şüpheli, kaçışı organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarma, gözaltına alınan zanlılarla beraber hareket ettikleri ileri sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA