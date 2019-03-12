Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinin Assos Sahil Yolu ile Nusratlıaltı mevkilerinde bazı noktalara operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.
Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirtilen bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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