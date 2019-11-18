Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Yakalanan göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında harekat halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.