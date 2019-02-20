Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi.

Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü Üyvacık Çanakkale'nin yanısıra Ege ve Marmara genelinde de hissedildi. Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

DHA