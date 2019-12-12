Çanakkale'de Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettikleri öne sürülen M.Y, C.O, M.C. ve S.Ö. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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