Çanakkale’de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Çanakkale'de av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çanakkale’de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Çanakkale'de av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı. Balık bolluğuyla birlikte fiyatlar da geriledi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale'de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, fiyatlar da düşmeye başladı. Vatandaşların balıklara rağbet ettiğini belirten balıkçılar, havaların güzel olmasıyla balıkların daha da bollaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"Bu sene denizde balık var"

45 yıldır balıkçılık yapan Engin Tunç, "Sezon açılalı 13 gün oldu ama gırgırlar 4-5 gün açılabildi denize. Hava müsaade etmedi. Önümüzdeki günlerde havaların güzel olmasıyla balıkların bollaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sene denizde balık var. Büyük balık yok ama vatandaşımızın rahatça ulaşacağı ufak balıklar var. Yani istavrit, hamsi, sardalya bol miktarda çıkacak inşallah. Lüfer palamut az olabilir ama tezgahlarımızda olacak diye bekliyoruz. Av yasağı sonrası fiyatlar şuan dip yaptı. Av yasağı olduğu zaman sardalyanın kilosu 250 liraya kadar çıkmıştı. Şuan da 70-80 bandında geziyor. Hamsi şuan da 50-60 lira civarında seyrediyor. Halkımız bol bol balık yesin" dedi.

"İşlerden memnunuz"

Balık halinde balıkçılık yapan Onur Öget ise, "Av yasağı sonrasında balık tezgahlarında durum gayet güzel. Tezgahlarda şuan hamsi, istavrit var, sardalya bol miktarda var" dedi. Vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini anlatan Öget, "Şuanda olan işlerden memnunuz. İşler inşallah daha da güzelleşecek" diye konuştu.

Çanakkale’de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Çanakkale’de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Çanakkale’de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Çanakkale’de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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