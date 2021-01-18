Hırsızlar şaşırtmaya devam ediyor! Bu kez sitenin bahçe kapısını çaldılarÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları sorgulama 2021Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak kimdir, kaç yaşında? Neden tutuklandı?MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu! Bakın gençliği kime benzetildi!Çanakkale'de aynı gün içinde 5 kadını taciz etti! Yakalanan sapık adliyeye sevk edildiGelecek Partisi'nde büyük şok! Ardahan İl Başkanı Celil Toprak tutuklandıHerkes takdir mi alacak 2021? Bütün öğrenciler takdir mi alacak?Maddi olmayan duran varlıklar nedir? | 26 maddi olmayan duran varlıklarVestel'in yapay zekasına Avrupa Birliği'nden destekKar yağışı mega kent İstanbul'a nefes alırdı! Barajlar doldu, 10 günlük su kazanıldı
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çanakkale'de aynı gün içinde 5 kadını taciz etti! Yakalanan sapık adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de aynı gün içinde 5 kadını taciz etti! Yakalanan sapık adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de, aynı gün içinde 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen "cinsel saldırı" şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale'de aynı gün içinde 5 kadını taciz etti! Yakalanan sapık adliyeye sevk edildi

Olay, geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi. Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.'nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü.

Mağdur kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların şikayeti üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.E. isimli zanlının kimliği belirledi.

5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen H.E., mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT