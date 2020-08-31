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Çanakkale'de baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde aralarında çıkan tartışmanın ardından baba Naim Çetinkaya (60) ile oğlu Faruk Çetinkaya (25) 15 dakika ara ile intihar etti.

Çanakkale'de baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde meydana geldi. Baba Naim Çetinkaya (60) ile oğlu Faruk Çetinkaya (25) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Daha sonra  baba Naim Çetinkaya  yanına aldığı av tüfeği ile dışarı çıktı. Evin yakınlarında bulunan hayvanların bakıldığı kışlaya gelen baba Çetinkaya, av tüfeğiyle intihar etti.Naim Çetinkaya'nın intiharından 15 dakika sonra olayı duyan oğlu Faruk Çetinkaya da yanına aldığı av tüfeği ile Kemallı Göleti yakınlarına giderek intihar etti. 

Çanakkale'de baba ve oğlu art arda intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşanan iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.Baba ile oğlun cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Çanakkale'de baba ve oğlu art arda intihar ettiÇanakkale'de baba ve oğlu art arda intihar etti

Tayfun Altuntaş
Editör


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