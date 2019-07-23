Çanakkale’de başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı ilçeye Çarıksız köyü dere kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede adının Ekrem Aykan olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemede kişinin başından ve göğsünden öldüğü belirlendi.

Aykan'ın cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Ezine Devlet Hastanesi ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA